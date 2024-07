Foto. "Cant si rugaciune", o serie de trei concerte in bisericile evanghelice din Rupea, Carta si Saschiz. Intrarea libera

Trei artisti propun publicului local si turistilor, in perioada 19-21 iulie 2024, un concert in care vocea se uneste cu sunetul harpei si al violoncelului. Intrarea la concerte este libera. Concertul "Cant si rugaciune" este programat vineri, 19 iulie, ora 19:00, la Biserica Evanghelica C.A. din Rupea; sambata, 20 iulie, ora 19:00, la Biserica Evanghelica C.A. Carta, in fosta Manastire Cisterciana, si duminica, 21 iulie, ora 19:00, la Biserica Evanghelica C.A. Fortificata din Saschiz. ... citește toată știrea