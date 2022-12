FOTO Care sunt culorile ideale pentru brazii de Craciun?

Cand ne gandim la Craciun, primele lucruri care ne vin in minte sunt bradul frumos impodobit, cu globuri, beteala colorata si luminite.Avand in vedere ca bradul este personajul vedeta al Craciunului, acesta trebuie sa impresioneze orice privire.Culorile vor conta mereu atunci cand vrei sa faci diferenta. Imbinate corespunzator, nuantele folosite ofera un aspect surprinzator bradului de Craciun.Publicatia Better Homes & Gardens a ... citeste toata stirea