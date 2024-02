FOTO Cel mai modern refugiu montan din tara va fi construit in Muntii Bodoc, judetul Covasna

Cel mai modern refugiu montan din Romania va fi construit la doar cativa kilometri de Brasov, in Muntii Bodoc din judetul Covasna.Consiliul Judetean (CJ) Covasna a obtinut autorizatia de construire pentru refugiul montan cu observator panoramic care va fi amplasat in Muntii Bodoc, la o altitudine de 1.190 metri.Vicepresedintele CJ Covasna, Jakab Istvan Barna, a declarat, pentru Agerpres, ca acest obiectiv, care va avea patru etaje, va fi unic in tara si va constitui o atractie turistica. ... citește toată știrea