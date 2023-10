Cetatea Fagarasului ascunde multa suferinta in spatele celor sapte secole de existenta. Atunci cand castelul a fost transformat in inchisoare de comunisti, in anii 1950, aici au fost adusi cei mai duri calai. Majoritatea localnicilor nici nu stiu ca in castelul medieval de la Fagaras unde a trait Domna Stanca sau unde a functionat Dieta Transilvaniei, a existat una dintre cele mai grele penitenciare comuniste. Turnul Tomory sau Sala Dietei au ajuns spatii ale suferintei, iar subsolurile, celule ... citeste toata stirea