FOTO Cetatea Fagarasului poate fi explorata si de nevazatori

Cetatea Fagarasului este disponibila si intr-o macheta tactila pentru nevazatori. In curtea interioara a Cetatii a fost data in folosinta o macheta tactila a acesteia.In curtea interioara a Cetatii Fagaras a fost data in folosinta o macheta tactila a acesteia si astfel, monumentul istoric a devenit accesibil si persoanelor cu deficiente de vedere.Macheta tactila este din bronz compozit si reproduce in miniatura Cetatea Fagaras. Obiectivul este finantat prin programul de Bugetare ... citește toată știrea