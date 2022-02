FOTO Cinema City deschide in AFI Brasov prima sala 4DX

Cinema City deschide un multiplex ultramodern in AFI Brasov in valoare de 7 milioane de euro.Cinema City, cel mai mare operator de cinematografe din Romania isi deschide portile pentru cinefilii din Brasov, noul cinematograf multiplex fiind amplasat in centrul orasului, in AFI Brasov.Un nou standard de a viziona filmele la cinemaCel de-al 28-lea multiplex Cinema City isi asteapta spectatorii intr-un spatiu ultra modern care cuprinde 8 sali dotate cu tehnologie inovatoare la ... citeste toata stirea