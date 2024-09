FOTO Coliziune frontala intre doua TIR-uri soldata cu trei raniti, pe Autostrada A1, in judetul Sibiu

Trei persoane au fost ranite dupa ce doua TIR-uri s-au ciocnit frontal pe Autostrada A1, in judetul Sibiu. Traficul a fost deviat pe DN7.Trei persoane au fost transportate la spital, in urma ciocnirii a doua TIR-uri pe Autostrada A1 Sibiu - Deva, la kilometrul 225, in zona localitatii Boita, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Sibiu, Elena Welter.Traficul in zona este blocat, fiind deviat pe DN7."Politistii BPA A1 Ramnicu Valcea - ... citește toată știrea