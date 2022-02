Foto. Comunitatea din Halmeag pastreaza traditiile. Balul mascat al tinerilor cu distractie si voie buna. Istoria si legendele locului

Chiar daca Halmeagul nu mai este ceea ce a fost odata, localnicii atat cati mai sunt incearca sa pastreze acele traditii si obiceiuri care l-au facut candva cunoscut. Satul Halmeag (in germana Halmagen, in maghiara Halmagy) este amplasat in inima Transilvaniei, la 5 km de localitatea Sercaia. Este pozitionat la poalele delurilor subcarpatice, iar de aici ti se infatiseaza o panorama ireal de frumoasa. In mijlocul satului se afla o biserica evanghelica luterana cu o vechime de cateva secole, in ... citeste toata stirea