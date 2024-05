FOTO Containere anti-urs, unice in Romania, date in folosinta la Baile Tusnad

Containere anti-ursi sunt solutia la problemele din Baile Tusnad.Mai multe containere anti-urs, unice in Romania, au fost date in folosinta, vineri, la Baile Tusnad, acestea fiind achizitionate in cadrul unui proiect pilot ce vizeaza convietuirea dintre om si urs, care se deruleaza in localitate si care a fost initiat de WWF Romania.Cele cinci tipuri de containere vor fi testate mai multe luni, inclusiv in perioada sezonului estival, urmand sa se decida, apoi, care dintre ele vor fi ... citește toată știrea