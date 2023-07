In urma dezvaluirilor de presa care aveau ca subiect tratamentul aplicat seniorilor rezidenti in caminele de batrani ce a dus la declansarea anchetei DIICOT, prim-ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu a solicitat tuturor institutiilor cu atributii in domeniu - ANPC, ANSVSA, ANPIS, ANPDPD, DSP - sa declanseze o actiune nationala de control in toate centrele de ingrijire si asistenta din Romania, finantate din bani publici mentionand faptul ca institutiile cu atributii in domeniu trebuie sa ... citeste toata stirea