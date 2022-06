Foto. Cupa Tur Alpin, la Breaza. Calendarul evenimentelor de turism montan, sub egida FRTS. Palmaresul copiilor de la Tur Alpin

Valea Brezei din Muntii Fagaras va prinde viata in perioada 15-17 iulie a.c. cand asociatia Tur Alpin Fagaras va organiza ,,Cupa Tur Alpin" pentru copii. Organizatorii se asteapta sa participe la competitie peste 200 de copii din toata tara care vor concura la actiuni de orientare turistica, culturale, cultura generala, catarare si drumetii.,,Competitia din acest an de la Breaza va fi organizata sub egida Federatiei Romane de Turism Sportiv (FRTS) unde am devenit membri. Cazarea ... citeste toata stirea