Foto. ,,Curatam Romania", actiune organizata pe DN73, Predeal-Rasnov. Peste 1000 saci de deseuri au fost stransi

Aproximativ 100 de persoane, multe angajate ale institutiilor publice din Brasov au participat miercuri, 22 iunie, la o ampla actiune de ecologizare in zona impadurita de pe marginea sectorului de drum Predeal - Rasnov al DN 73A. Actiunea ,,Curatam Romania" a fost initiata de Prefectura Brasov, la care s-au raliat mai mute institutii publice din judet. In cateva ore au fost stransi peste 1.000 de saci de deseuri, numai in prima ora recolta fiind de aproximativ 400 de saci. Au fost adunate din ... citeste toata stirea