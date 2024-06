FOTO Detector subacvatic AquaEye VODASAFE, in dotarea Salvamont Salvaspeo Brasov

Salvamont Salvaspeo Brasov a adaugat recent in dotarea sa un detector subacvatic AquaEye VODASAFE, pentru interventii in cazuri de persoane disparute in diferite zone.Serviciul Public Judetean Salvamont - Salvaspeo Brasov a adaugat recent in dotarea sa unul dintre cele mai avansate echipamente subacvatice disponibile la nivel mondial: detectorul subacvatic AquaEye VODASAFE.Acest dispozitiv se bazeaza pe tehnologie de ultima generatie si inteligenta artificiala, folosind un sistem de tip ... citește toată știrea