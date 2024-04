FOTO Doi angajati ai DRDP Craiova, accidentati de un sofer de TIR. O femeie a murit, iar un barbat a ajuns la spital

Doi angajati ai DRDP Craiova au fost accidentati de un sofer bulgar. O femeie a murit, iar un barbat a ajuns la spital.Accident grav de circulatie petrecut miercuri dupa-amiaza pe DN6, in Dolj. Doi muncitori de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova au fost accidentanti, dupa ce soferul unui TIR a intrat cu viteza in utilajul cu care acestia faceau lucrari de colmatare.In urma impactului, autoutilitara a fost proiectata si i-a lovit in plin pe cei doi muncitori. Unul dintre ei, ... citește toată știrea