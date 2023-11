Doi dintre suspectii in cazul crimei din Sibiu au fost prinsi in UK. Minae Marian Cristian in Irlanda de Nord si Laurentiu Ghita in Scotia.Doi dintre suspectii in cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner au fost prinsi, a anuntat duminica Politia Romana.Cei doi suspecti in cazul crimei din Sibiu au fost localizati in Marea Britanie, respectiv in Irlanda de Nord (Minae Marian Cristian) si in Scotia (Laurentiu Ghita). Pe numele lor au fost transmise mandare de arestare."In ... citeste toata stirea