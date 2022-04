FOTO Doi ursuleti, ramasi orfani dupa ce mama lor a fost impuscata, au ajuns la sanctuarul AMP Libearty

Doi ursuleti, ramasi orfani in Vatra Dornei, dupa ce mama lor a fost impuscata, au ajuns in grija echipei sanctuarului AMP Libearty.Doua fetite de un an, speriate si haituite, au fost tranchilizate in noaptea de Inviere. Acum sunt in siguranta la Sanctuarul AMP Libearty.Ursuletii sunt acum in siguranta la sanctuarul AMP Libearty. Departe de gloante, dar cu trauma de a-si fi vazut mama omorata sub ochii lor."Ursoaica si cei trei pui de un an fusesera relocati din zona Predeal in urma cu 3 ... citeste toata stirea