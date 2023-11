Doua case familiale au fost finalizate in Codlea, prin Fundatia Hope and Homes for Children.Doua case de tip familial pentru copii cu handicap sever, au fost construite la Codlea, prin Fundatia Hope and Homes for Children, in sprijinul dezinstitutionalizarii.Casele familiale din Codlea sunt construite in beneficiul a 20 de copii cu nevoi speciale severe care provin din centrul Centrul de Plasament pentru copilul cu ... citeste toata stirea