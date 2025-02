Foto. ,,Dragobetele saruta fetele". La aceasta sarbatoare oamenii se imbraca in straie populare

Ziua de Dragobete se sarbatoreste in fiecare an pe 24 februarie. Dragobetele este o zi dedicata iubirii si una dintre cele mai frumoase traditii ale poporului nostru. De Dragobete indragostitii isi fac daruri, iar cei casatoriti isi reafirma iubirea. In calendarul popular ziua de Dragobete marcheaza inceputul vremii frumoase, a primaverii, a renasterii naturii. Oamenii se insenineaza si lasa in urma frigul si uratul de peste iarna. Traditia spune ca Dragobete ar fi fost fiul babei Dochia un ... citește toată știrea