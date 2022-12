FOTO Elicopterul SMURD Brasov, o noua interventie. Barbat din Ozun, salvat de la moarte

Elicopterul SMURD Brasov a realizat o noua interventie. Echipajul a salvat viata unui barbat din localitatea Ozun din judetul Covasna.Aceasta este a doua interventie de cand Punctul de Operare Aeromedical de la Brasov este operational.Joi dupa-amiaza, elicopter SMURD Brasov a realizat o interventie pentru a transporta din localitatea Ozun spre municipiul Brasov un barbat, care s-a accidentat grav, fiind lovit la cap in timp ce folosea circularul. In urma loviturii, acesta a intrat in coma. ... citeste toata stirea