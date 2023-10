Editia de toamna a Festivalului "Esara Oltului in Produse si Traditii" a adus in micul sat de langa Avrig zeci de producatori locali veniti sa isi prezinte si sa isi vanda produsele, dar si artisti populari din toata Esara Oltului.Festivalul Tara Oltului in Produse si Traditii" este organizat de Primaria si Consiliul Local al orasului Avrig, in colaborare cu Asociatia Crescatorilor de Animale Avrig. In deschidere, pe scena festivalului au urcat primarul Avrigului, Adrian David, viceprimarul ... citeste toata stirea