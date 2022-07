FOTO Expozitie de pisici de rasa, la Castelul Bran

Asociatia Clubul Felin Magnifcats, membru al World Cat Federation, in parteneriat cu Castelul Bran si sub auspiciile ASIR Dominic Habsburg, organizeaza, in weekendul 2-3 iulie , expozitia mondiala de pisici de rasa Chat Noir, Chat Blanc au Chateau BranEvenimentul se va desfasura in Parcul Regal al Castelului Bran, intr-un cort expozitional, iar accesul este gratuit.Arbitrajul este programat in intervalul orar 10:00 - 18:00, atat sambata cat si duminica. Acesta va fi asigurat de o echipa de ... citeste toata stirea