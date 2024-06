FOTO Fetita in varsta de doar doua zile, in stare critica, transferata cu doua aeronave SMURD de la Galati la Cluj-Napoca

O fetita de doar doua zile, aflata in stare critica, a fost transferata de urgenta, cu doua aeronave SMURD de la Galati la Cluj-Napoca.O fetita in varsta de doar doua zile, aflata in stare critica din cauza unei afectiuni cardiace, a fost transferata, vineri seara, cu un elicopter si cu avionul SMURD de la Galati la Cluj-Napoca, pentru a fi ingrijita la Institutul Inimii."O fetita de doar doua zile, aflata in stare critica, a fost transferata, in aceasta seara, de la Galati la Cluj-Napoca ... citește toată știrea