Foto. Foarte multi pescari au participat la ,,Give Me 5", concursul de pescuit pe Olt, la barajul de la Oltet. Cei mai buni pescari au fost premiati

Concursul de pescuit ,,Give Me 5" a adunat pe malul Oltului, in zona barajului de la Oltet, foarte multi pescari, de toate varstele, sambata, 8 octombrie a.c. Dis de dimineata pescarii, membri AVPS Fagaras, cu cele mai performante unelte de pescuit, si-au incercat norocul pe luciul apei. I-a ajutat si vremea, fiind o zi frumoasa de toamna. Concursul ,,Give Me 5" este un eveniment organizat de Grupa de pescuit Victoria coordonata de Stinea Timotei din cadrul AVPS Fagaras.,,Era o traditie a ... citeste toata stirea