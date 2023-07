Furtuna si ploile torentiale de joi noapte, au produs pagube insemnate si in orasul Victoria.Potrivit primarului orasului Victoria, Camelia Bertea, a transmis vineri, ca furtuna a smuls copaci, acoperisuri, tigle, au fost avariate masini, iar un brad foarte inalt a cazut in cimitir si a distrus mai multe morminte."Furtuna de azi-noapte (n.r.- joi) a provocat pagube destul de mari in oras. A smuls copaci, acoperisuri, tigle, au fost avariate masini, a fost afectata reteaua de iluminat si de ... citeste toata stirea