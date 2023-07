Furtuna din noaptea de joi spre vineri, 13/14 iulie a.c., a provocat pagube in mai multe localitati din zona Fagarasului. A existat si o avertizare sonora pentru a alerta localnicii. In orasul Victoria, furtuna a smuls copaci, acoperisuri, tigle, au fost avariate masini, a fost afectata reteaua de iluminat si de fibra optica, iar in cimitir au fost distruse mai multe cruci. Un un brad foarte inalt a cazut in cimitir si a distrus mai multe morminte. Crucea de la mormantul parintelui Corneliu ... citeste toata stirea