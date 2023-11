Gigi Becali a fost implicat, duminica, intr-un accident din care a scapat nevatamat, el intrand cu masina intr-un sant, in zona localitatii Dobroesti.Gigi Becali a ajuns cu Rolls Royce-ul in sant, dupa o depasire, in zona Pipera, in urma caruia a scapat nevatamat.Initial, Becali declarase pentru Digi24 ca nu era el la volan, ci pe scaunul din dreapta, apoi si+a schimbat declaratia.Patronul de la FCSB a ... citeste toata stirea