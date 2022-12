Foto. Haos in centrul Fagarasului dupa interzicerea circulatiei pe strada Republicii. HCL care ii scandalizeaza pe fagaraseni

Circulatia in centrul Fagarasului este dominata de haos. Si asta intrucat a fost interzisa circulatia rutiera pe o parte a Pietei Republicii. Decizia de a se bloca aceasta artera de circulatie a fost luata de Primaria Fagaras in dimineata de 6 decembrie 2022, invocand HCL nr. 285 adoptata la data de 31 august 2022. Conform primarului, strada ar fi cuprinsa in coridorul de mobilitate urbana, un proiect despre care se vorbeste din 2018. In cazul acestui proiect european, primul pas a fost ... citeste toata stirea