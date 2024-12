FOTO Hotelul de Gheata de la Balea Lac este gata si va putea fi vizitat incepand de vineri

Hotelul de Gheata de la Balea Lac este gata si in weekend isi asteapta primii turisti. Inaugurarea oficiala, in 3 ianuarie, in prezenta Ambasadorului Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania.Pregatirile pentru inaugurarea celui de-al 18-lea Hotel de Gheata de la Balea Lac sunt aproape de finalizare, iar constructia va putea fi vizitata incepand de vineri, 20 decembrie. Inaugurarea oficiala este programata in 3 ianuarie."Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si ... citește toată știrea