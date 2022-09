FOTO In ce hal arata Turnul Negru! Geamuri sparte, mizerie, trotuar plin de gropi, panou acoperit cu graffiti

Rusine, domnule primar! Obiectivele turistice din Brasov au ajuns o bataie de joc in administratia Coliban. In timp ce primarul ZERO al Brasovului organizeaza Forumul Oraselor Verzi unde vin sa-si dea cu parerea despre mediu diverse persoane, orasul se degradeaza si arata tot mai urat!Este si cazul unui obiectiv important din municipiu, mai exact Turnul Negru. Acesta arata groaznic! Pe langa mizerie, vizitatorii pot "admira" gropile din trotuar, scarile ruginite, sistemul de iluminat distrus, ... citeste toata stirea