Primarul Allen Coliban a dat, vineri, ordinul de incepere a lucrarilor la primul Park&Ride din municipiu, de langa viitoarea Sala Polivalenta.Proiectul Park&Ride din Brasov, de langa viitoarea Sala Polivalenta, face parte din strategia municipalitatii de tranzitie spre o mobilitate a cetatenilor, in detrimentul mobilitatii autoturismelorParcarea multietajata va fi construita in partea dreapta a terminalului RAT din Bartolomeu, in apropierea ... citeste toata stirea