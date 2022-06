Foto. Jaf la bugetul local al Fagarasului. Municipiul, in instanta din cauza exproprierilor. ,,Mintiti! Am varsta mamei dumneavoastra, cum puteti sa ma tratati asa?"

Sotii Golasiu Corneliu si Ileana au dat in judecata Primaria Fagaras si CL FagarasInca un proces in care a fost atrasa Primaria Fagaras din cauza exproprierilor. Este vorba despre Dosarul civil nr. 1321/62/2022 prin care familia Golasiu Corneliu si Ileana solicita stabilirea unei despagubiri juste pentru terenul intravilan in surafata de 1600 mp situat in strada Ghioceilor, langa spital, pentru care primarul a decis exproprierea. In sedinta ordinara a CL Fagaras din luna mai 2022, alesii ... citeste toata stirea