FOTO Kinderball tine vie traditia saseasca la Rasnov. Zeci de copii au dansat pe traditionalul "Laurenzia"

Zeci de copii au participat sambata, la traditia saseasca Kinderball, la Rasnov.Traditiile sasesti de la Rasnov sunt duse mai departe de cei mici. Unul dintre aceste obiceiuri este Kinderball, reinviat in ultimii ani pentru micutii care invata in limba germana.Zeci de copii, in costume traditionale sasesti, au defilat si au dansat pe muzica populara germana, la Complexul Panicel, in cadrul Kinderball.Melodiile traditionale sasesti au facut farmecul balului, in special "Laurentzia". ... citește toată știrea