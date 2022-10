Foto. La un pas de tragedie. ,,A tras cu carabina in geamuri. Puteam fi moarte". Tanarul obsedat de sportiva din Comana a fost arestat

O sportiva medaliata la gimnastica aerobica a fost victima unui tanar indragostit de ea. Mirela Francu din Comana de Sus a fost la un pas de moarte dupa ce Stoica Florin Gheorghe din Ticusu Vechi a tras cu arma in locuinta tinerei. S-a intamplat in urma cu o luna, mai precis in zorii zilei de 24 septembrie 2022. Desi a fost un caz grav si revoltator, acesta n-a fost facut public de catre oamenii legii prin intermediul vreunui comunicat de presa. Agresorul a fost arestat atunci pentru 30 de zile. ... citeste toata stirea