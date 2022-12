Foto. Lipitanii de la Herghelia Sambata de Jos, patrimoniu universal

Comitetul Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, reunit la Rabat, Maroc, a decis inscrierea in Lista Traditiilor de crestere a cailor de rasa, lipitanii din 7 tari in care acest patrimoniu este pastrat activ si neintrerupt. Este vorba despre Austria, Bosnia si Hertegovina, Croatia, Italia, Romania, Slovacia, Slovenia si Ungaria.Doua mari herghelii cu cai de rasa lipitana sunt in Romania: Herghelia Sambata de Jos si Herghelia Beclean, din judetul Bistrita ... citeste toata stirea