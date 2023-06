Locurile de joaca din Victoria sunt transformate in spatii vesele, atragatoare si sigure pentru copii, a anuntat Camelia Bertea, primarul orasului.Dupa locul de joaca de pe strada Victoriei, inca un parc pentru copii a fost reamenajat in Victoria. Este vorba despre locul de joca amplasat pe strada George Cosbuc.Primarul orasului Victoria, Camelia Bertea, a afirmat ca, in scurt timp, toate locurile de joaca din localitate vor deveni sigure si vesele si "nu vom mai vedea spatiile triste si ... citeste toata stirea