Foto. Majoritatea consilierilor locali vs. primar. 9 consilieri locali au initiat un proiect HCL pentru redeschiderea ciurculatiei in centrul Fagarasului

Inchiderea circulatiei rutiere in centrul Fagarasului, pe o parte a Pietei Republicii, prin fata Bisericii Evanghelice, a creat haos si nemultumiri in randul fagarasenilor. Decizia de a se bloca aceasta artera de circulatie a fost luata de Primaria Fagaras in dimineata de 6 decembrie 2022, invocand HCL nr. 285 adoptata la data de 31 august 2022. ,,Sa obisnuim cetatenii" explica primarul in plenul CL Fagaras invocand faptul ca strada ar fi cuprinsa in coridorul de mobilitate urbana, un proiect ... citeste toata stirea