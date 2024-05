Foto. ,,Maratonul Donatorilor de Sange", pe Valea Dejaniului, a ajuns la a patra editie. Asociatia HEM si consilierul local Danut Milosan sunt orgsnizatorii evenimentului sportiv

Comuna Recea a devenit locul in care sunt organizate o serie de evenimente menite sa ajute cetatenii, dar care sa asigure si o buna promovare a meleagurilor fagarasene. Danut Viorel Milosan, in calitate de consilier local al Comunei Recea, dar si ca om al locului, a atras in comuna sa o serie de evenimente. O manifestare speciala a fost ,,Maratonul Donatorilor de Sange", care ajunge in acest an la editia a 4-a, prin implicarea Asociatiei HEM condusa de Marian Costache cu radacini in comuna. In ... citește toată știrea