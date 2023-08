O femeie a murit, iar un barbat a fost ranit dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de tren la o trecere la nivel cu calea ferata, in judetul Suceava.O femeie a murit, vineri dimineata, iar un barbat a fist ranit dupa o coliziune intre un tren de marfa si un autoturism, la o trecere la nivel cu calea ferata, de pe raza localitatii Vicsani, comuna Musenita.Potrivit ISU Suceava, o masina a fost lovita de un tren, iar o femeie de aproximativ 60 de ani, care era prinsa sub locomotiva, a ... citeste toata stirea