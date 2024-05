FOTO Maternitatea Brasov a devenit un spital cu o infrastructura medicala la standarde occidentale

Maternitatea Brasov a fost modernizata, eficientizata energetic si dotata, Astfel, Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie "Dr. A.I. Sbarcea" are o infrastructura medicala la standarde occidentale.Maternitatea Brasov a devenit un spital la standarde occidentale, gratie investitiilor din fonduri europene si din bugetul CJ Brasov.Prin implicarea Consiliului Judetean Brasov concretizata in proiecte investitionale de amploare, realizate in ultimii ani cu finantari europene si fonduri bugetare ... citește toată știrea