Foto. Melania Tudoran, descendenta a avocatului dr. Ioan Senchea, s-a suit la ceruri. Odihna vesnica!

Melania Tudoran, descendenta a avocatului dr. Ioan Senchea, s-a stins din viata vineri, 15 martie 2024, la varsta de 92 de ani. Va duce in mormant suferintele pe care le-a trait in anii regimului comunist, in timpul deportarilor, prin dezradacinarea din locurile natale. In urma cu doi ani, fratele ei, Stefan Copala, s-a suit la ceruri, la 95 de ani. Fratii Melania si Stefan Copala, originari din Zarnesti, dar stabiliti in Brasov, erau membri ai Asociatiei Fostilor Detinuti Politici din Romania,