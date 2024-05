FOTO Misiune in premiera cu un avion SMURD: Doi pacienti in stare critica, transferati de la Suceava la Bucuresti

Misiune in premiera cu un avion SMURD: Doi pacienti in stare critica dupa un accident rutier, au fost transferati simultan, de la Suceava la Bucuresti.Inspectoratul General de Aviatie al MAI anunta ca a indeplinit in premiera, joi, o misiune cu ajutorul unei aeronave SMURD Bombardier Learjet 75, care a fost solicitata pentru transferul a doi pacienti critici, de la Suceava la Bucuresti."Este ... citește toată știrea