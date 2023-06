Identitatea nationala inseamna pastrarea portului popular traditional asa cum a existat peste vremi. Tara Oltului se bucura de un port traditional nemodificat, specific fiecarui sat situat intre Muntii Fagarasului si ral Olt. Se mai pastreaza si astazi ia fagaraseana invinetita si stralucitoare in gerul Craciunului si al Bobotezei sau in arsita soarelui de la Sfanta Maria. Cheptarul inflorat de Dragus sau cel sobru de Rucar, Ucea si Voila se gasesc in lazile de zestre sau dulapurile moderne ale ... citeste toata stirea