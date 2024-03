Foto. ,,Morti sfinti in temniti si prigoane". Comemorarea eroilor anticomunisti, la Fagaras

,,Dumnezeu este realitatea care doare si umple de nadejde omul secolului XX. Nu putem trai fara Dumnezeu, nu putem fi stapani pe pamant fara Dumnezeu-fara Dumnezeu riscam a nu mai fim. Facem aceasta marturisire nu ca o speculatie intelectuala, nici ca o constatare stiintifica, ci ca rezultat al experientei noastre de o viata, in chinuri si torturi, intru Hristos. Si concluzia finala si concisa a acestei experiente este: totul in Hristos!" Este marturisirea lasata urmasilor de Ioan Ianolide in ... citește toată știrea