Foto. Munti de gunoaie pe platforma chimica si nu la Fin Eco. Papusarii care conduc Fagarasul impun un tarif de salubritate de 27 lei/persoana/luna, dar servicii de slaba calitate. Cine mai reprezinta Salco Serv?

Din nou munti de gunoaie pe platforma chimica de la Fagaras, in conditiile in care conducerea Salco Serv SA si deopotriva a Primariei Fagaras vor sa majoreze tariful de salubritate la 27 lei/persoana/luna fata de 20 lei/persoana/luna cat a fost in 2024. Este un tarif ce depaseste cu mult valoarea practicata in capitala sau in marile orase ale tarii. In noul tarif stabilit in CA de la Salco Serv care va fi prezentat spre aprobare si in plenul CL Fagaras include si transportul gunoaielor la ... citește toată știrea