FOTO Noi modernizari la Spitalul Municipal Codlea

Lucrarile de renovare, redecorare si modernizare la Spitalul Municipal Codlea, au fost finalizate.Dupa investitia in Cabinetul de Oftalmologie si in Sectia de Pediatrie, Spitalul Municipal Codlea a investit si in zona de primire a pacientilor.Primarul municipiului Codlea, Mihai Cimpeanu, transmite ca, au fost finalizate lucrarile de renovare si redecorare a zonei de primire a pacientilor in spital si in ambulatoriu. Au fost modernizate si caile de acces in unitatea spitaliceasca.Edilul ... citeste toata stirea