FOTO O macara s-a prabusit peste o masina, in Bucuresti

O macara s-a prabusit peste o masina parcata langa o benzinarie, in Bucuresti.O macara s-a prabusit peste o masina parcata langa o benzinarie, in Bucuresti. Din primele informatii, nu era nicio persoana in autoturism.Bratul unei macarale s-a rupt in timpul unei manevre. A cazut si a strivit o masina parcata intr-o benzinarie de langa santier, potrivit Digi24.Totul s-a ... citește toată știrea