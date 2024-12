FOTO O masina a cazut de la etajul 2 al parcarii unui mall din Bucuresti

O masina a cazut de la etajul 2 al parcarii unui mall din Bucuresti. Soferul, un tanar fara permis, a fost ranit.O masina a cazut, luni seara, de la etajul al doilea al parcarii de la Mega Mall din Bucuresti, in interior fiind doua persoane.Un tanar de 20 de ani, care se afla la volan desi nu are permis, a fost ranit."La data de 09.12.2024, in jurul orei 18:40, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire ... citește toată știrea