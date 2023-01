Foto. O noua actiune a Partidului ,,Natiune Oameni Impreuna". Marsul pacii s-a organizat la Constanta. Actiuni similare au avut loc la Brasov, Sibiu, Iasi, Timisoara, Arad si Cluj

Partidul ,,Natiune Oameni Impreuna" (NOI) a organizat duminica, 29 ianuarie 2023, un nou mars pentru pace, de data aceasta la Constanta. Actiuni similare au avut loc, pe parcursul anului trecut, si in orasele Cluj, Sibiu, Brasov, Arad, Timisoara si Iasi.,,Incepand cu ora 16:00, sute de persoane din intreaga tara dar si din strainatate, membri si simpatizanti s-au strans in parcul Oleg Danovski din centrul municipiului Constanta, de unde au pornit in mars pe o distanta de cativa kilometri, ... citeste toata stirea