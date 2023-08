O persoana si-a pierdut viata, iar alte trei sunt ranite in urma unui incendiu de proportii produs la un depozit de carburant si material lemnos localitatea Eremitu, din judetul Mures.Patru persoane au fost ranite, una decedand in urma unui incendiu izbucnit la un depozit de carburant si material lemnos al unei firme din localitatea Eremitu, din judetul Mures, transmite News.ro.Incendiul, care se manifesta pe o suprafata de aproximativ 4000mp, cu degajari mari de fum, a fost localizat. In ... citeste toata stirea