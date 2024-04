Foto. Perchezitii la traficantii de droguri din judetele Brasov si Bacau. Un barbat a fost bagat dupa gratii, iar altul arestat la domiciliu

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Bacau au dispus, la data de 3 aprilie 2024, retinerea a doi inculpati, cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc, in forma continuata. Din cercetarile efectuate in cauza s-a stabilit ca, in perioada martie - aprilie 2024, acestia au detinut si comercializat, in mod repetat, droguri de risc si mare risc (canabis, cocaina, 3-CMC, ... citește toată știrea